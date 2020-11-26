В українському порту впіймали 13 нелегальних мігрантів, які сподівались потрапити до Німеччини

У порту Чорноморська українські прикордонники впіймали 13 нелегальних мігрантів, які заховалися у кузові турецької вантажівки і сподівалися потрапити до Німеччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Держприкордонслужба.

Згідно з повідомленням, прикордонники заздалегідь мали інформацію про те, що в одній з вантажівок на поромі з турецького Карасу можуть ховатися люди.

"В результаті перевірки серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, які б підтверджували їхню особу. Зі слів затриманих, семеро з них виявилися громадянами Іраку, п’ятеро – громадянами Сирії та один - громадянином Туреччини. Як було встановлено згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити на територію ЄС, а саме до Німеччини", - повідомляють прикордонники.

За словами мігрантів, за можливість заховатись у кузові вони заплатили.

"Водіям вантажівки, двом громадянам Туреччини, які переправляли 13 іноземців, оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 332 КК України, а самі мігранти понесуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП", - додають у повідомленні.

Подальші процесуальні дії щодо інциденту буде здійснювати Чорноморський слідчий відділ Нацполіції під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області.