В украинском порту поймали 13 нелегальных мигрантов, которые надеялись попасть в Германию

В порту Черноморска украинские пограничники поймали 13 нелегальных мигрантов, которые спрятались в кузове турецкого грузовика и надеялись попасть в Германию.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Госпогранслужба.

Согласно сообщению, пограничники заранее имели информацию о том, что в одном из грузовиков на пароме из турецкого Карасу могут прятаться люди.

"В результате проверки среди груза правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность. По словам задержанных, семеро из них оказались гражданами Ирака, пятеро - гражданами Сирии и один - гражданином Турции. Как было установлено впоследствии, нелегальные мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС, а именно в Германию", - сообщают пограничники.

По словам мигрантов, за возможность спрятаться в кузове они заплатили.

"Водителям грузовиков, двум гражданам Турции, которые переправляли 13 иностранцев, объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 332 УК Украины, а сами мигранты понесут ответственность по ст. 204-1 КУоАП", - добавляют в сообщении.

Дальнейшие процессуальные действия по инциденту будет осуществлять Черноморский следственный отдел Нацполиции под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры Одесской области.