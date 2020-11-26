Еврокомиссия не планирует указывать странам-членам, открывать ли лыжные курорты в условиях эпидемии

В Еврокомиссии не планируют указывать странам-членам, следует ли позволять работу горнолыжных курортов в условиях второй волны эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер.

"Решение о том, разрешать или нет зимние виды спорта, относится к национальной, а не общеевропейской компетенции", - сказал он.

Читайте также Итальянцев просят отказаться от традиционного катания на лыжах этой зимой

Он добавил, что слишком быстрое ослабление ограничений увеличивает риск новых вспышек заражения и призвал страны координировать решения между собой.

Как сообщалось ранее, Германия из-за эпидемии стремится договориться со странами ЕС о закрытии горнолыжных курортов минимум до 10 января, аргументируя это решение тем, что именно лыжные курорты стали одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе.

Премьер Италии уже поддержал отсрочку начала лыжного сезона, но отметил необходимость европейского решения; в Австрии отметили, что если заставлять курорты не открываться, "им придется за это заплатить". Против закрытия горнолыжных курортов выступает также Швейцария.