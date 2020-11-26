Еврокомиссия не планирует указывать странам-членам, открывать ли лыжные курорты в условиях эпидемии
В Еврокомиссии не планируют указывать странам-членам, следует ли позволять работу горнолыжных курортов в условиях второй волны эпидемии коронавируса.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом на брифинге сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмекер.
"Решение о том, разрешать или нет зимние виды спорта, относится к национальной, а не общеевропейской компетенции", - сказал он.
Он добавил, что слишком быстрое ослабление ограничений увеличивает риск новых вспышек заражения и призвал страны координировать решения между собой.
Как сообщалось ранее, Германия из-за эпидемии стремится договориться со странами ЕС о закрытии горнолыжных курортов минимум до 10 января, аргументируя это решение тем, что именно лыжные курорты стали одними из первых очагов распространения коронавируса в Европе.
Премьер Италии уже поддержал отсрочку начала лыжного сезона, но отметил необходимость европейского решения; в Австрии отметили, что если заставлять курорты не открываться, "им придется за это заплатить". Против закрытия горнолыжных курортов выступает также Швейцария.