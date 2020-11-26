Німеччина тисне на ЄС щодо заборони на відкриття лижних курортів

Німеччина прагне домовитись з країнами ЄС про закриття гірськолижних курортів щонайменше до 10 січня, намагаючись стримати поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Я відкрито скажу, це буде непросто, але ми постараємося", - заявила канцлерка Ангела Меркель після розмови з регіональними лідерами Німеччини у вівторок.

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Деякі з перших осередків поширення коронавірусу в Європі сталися саме на гірськолижних курортах, що сприяло поширенню інфекції по всьому континенту.

Прем'єр-міністр Італії вже підтримав відтермінування початку лижного сезону, але наголосив на необхідності європейського рішення.

"Якщо Італія вирішить закрити всі свої гірськолижні підйомники без будь-якої підтримки з боку Франції, Австрії та інших країн, італійські туристи ризикнуть поїхати за кордон і привезти інфекцію додому", - сказав він телеканалу La7 на цьому тижні.

Джузеппе Конте раніше застеріг італійців від катання на лижах під час зимових відпусток.

Однак Австрія висловила стурбованість з приводу цієї ідеї. Міністр фінансів країни заявив, якщо ЄС змусить гірськолижні курорти залишатися закритими, "їм доведеться за це заплатити".

Ця новина з'явилася після того, як Німеччина продовжила частковий локдаун до 20 грудня.