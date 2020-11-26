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Більшість шведів сумніваються у національній стратегії боротьби з коронавірусом

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Більшість шведів сумніваються у національній стратегії боротьби з коронавірусом

Четвер, 26 листопада 2020, 19:51

Довіра шведів до національної стратегії боротьби з пандемією коронавірусу різко впала, а побоювання з приводу потенціалу системи охорони здоров'я стали майже загальними.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Опитування показало, що 82% шведів "доволі",або "дуже стурбовані" тим, чи зможе їхня система охорони здоров'я впоратися з завданням, що стоїть перед нею.

Впевненість у здатності влади боротися з вірусом впала до 42% опитаних з 55% у жовтні. Тим часом, 44% шведів побоюються, що влада не робить достатньо для боротьби з вірусом, в порівнянні з 31% минулого місяця.

Рішення Швеції уникнути ізоляції було спірним з самого початку, оскільки воно співпало зі значно більш високим рівнем смертності, ніж у північних сусідах країни. Після відносно спокійного літа щоденні випадки захворювання почали зростати.

"Цілком очевидно, що підвищений рівень зараження в поєднанні з заходами, прийнятими владою, призвів до різкого зростання занепокоєння", - сказав аналітик Ipsos Ніклас Каллебрінг.

За останніми даними, у Швеції зареєстровано 236 тис. випадків коронавірусу, померли 6,6 тис. осіб.

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Швеція Коронавірус
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