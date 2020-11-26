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Большинство шведов сомневаются в национальной стратегии борьбы с коронавирусом

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Большинство шведов сомневаются в национальной стратегии борьбы с коронавирусом

Четверг, 26 ноября 2020, 19:51

Доверие шведов к национальной стратегии борьбы с пандемией коронавирус резко упала, а опасения по поводу потенциала системы здравоохранения стали почти всеобщими.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Опрос показал, что 82% шведов "довольно"или "очень обеспокоены" тем, сможет ли их система здравоохранения справиться с задачей, стоящей перед ней.

Уверенность в способности властей бороться с вирусом упала до 42% опрошенных с 55% в октябре. Между тем, 44% шведов опасаются, что власти не делают достаточно для борьбы с вирусом, по сравнению с 31% в прошлом месяце.

Решение Швеции избежать изоляции было спорным с самого начала, поскольку оно совпало со значительно более высоким уровнем смертности, чем у северных соседях страны. После относительно спокойного лета ежедневные случаи заболевания начали расти.

"Вполне очевидно, что повышенный уровень заражения в сочетании с мерами, принятыми властями, привел к резкому росту беспокойства", - сказал аналитик Ipsos Никлас Каллебрінг.

По последним данным, в Швеции зарегистрировано 236 тыс. случаев коронавируса, умерли 6,6 тыс. лиц.

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