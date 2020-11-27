Понад 60% французів цього року святкуватимуть Різдво меншою компанією, ніж зазвичай

Шестеро із десяти французів налаштовані дотримуватись ретельніших заходів обережності під час зустрічей з рідними на Різдво, а 66% святкуватимуть у меншій компанії, ніж зазвичай.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це свідчить опитування, проведене соціологічною компанією на замовлення France Info та Le Figaro.

72% респондентів відповіли, що збираються дотримуватися оприлюднених урядом рекомендацій щодо святкувань.

Президент Еммануель Макрон раніше просив "максимально обмежити" кількість дорослих, які збираються разом в одній кімнаті, та при цьому тримати дистанцію і не знімати маски.

Голова медкомісії госпітального округу столиці Ремі Саломон порадив французам, якщо і йти у гості до своїх батьків, то не вечеряти з ними, щоб не знімати маски.

Органи охорони здоров’я рекомендують не збиратися компаніями більше шести людей, проте з опитування випливає, що 37% французів планують більші зібрання, у тому числі більше 10 осіб. Серед цих майже половина відповіли, що не збираються тримати дистанцію, 64% - не будуть носити маски під час вечірки.

Більше 50% респондентів відповіли, що відчувають смуток і стрес, попри наближення свята - через те, що епідемія зробила неможливим звичайне нормальне святкування.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про поетапне послаблення жорстких коронавірусних обмежень, що діяли з кінця жовтня. Перші з них настануть з 28 листопада - з цього дня зможуть відкритися усі магазини та книгарні.