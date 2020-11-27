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Более 60% французов в этом году будут праздновать Рождество меньшей компанией, чем обычно

Пятница, 27 ноября 2020, 09:28

Шесть из десяти французов настроены соблюдать тщательные меры предосторожности во время встреч с родными на Рождество, а 66% будут праздновать в меньшей компании, чем обычно.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией по заказу France Info и Le Figaro.

72% респондентов ответили, что собираются придерживаться опубликованных правительством рекомендаций по поводу празднований.

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Президент Эммануэль Макрон ранее просил "максимально ограничить" количество взрослых, которые собираются вместе в одной комнате, и при этом держать дистанцию ​​и не снимать маски.

Председатель медкомиссии госпитального округа столицы Реми Саломон посоветовал французам, если и идти в гости к своим родителям, то не ужинать с ними, чтобы не снимать маски.

Органы здравоохранения рекомендуют не собираться компаниями более шести человек, однако из опроса следует, что 37% французов планируют большие собрания, в том числе более 10 человек. Среди них почти половина ответили, что не собираются держать дистанцию, 64% - не будут носить маски во время вечеринки.

Более 50% респондентов ответили, что испытывают грусть и стресс, несмотря на приближение праздника - из-за того, что эпидемия сделала невозможным обычное празднование.

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