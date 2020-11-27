Без ресторанів, весіль та спорту: Хорватія посилює карантин до Різдва

Уряд Хорватії посилив обмеження для боротьби з епідемією коронавірусу, що діятимуть майже до Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Приводом для посилення обмежень стали два поспіль рекорди заражень - понад 3600 у середу, та вже понад 4000 - 26 листопада (населення Хорватії - близько 4 млн осіб).

Нові заходи набудуть чинності 28 листопада і триватимуть до 21 грудня.

На цей період доведеться припинити роботу ресторанам і барам, гральним залам, спортзалам і фітнес-клубам. Також зупиняються спортивні заходи і тренування - крім найвищого професійного рівня.

Будь-які публічні заходи та зібрання дозволені за участі не більше 25 осіб - замість 50, включно з релігійними службами та похоронами, і мають завершуватися не пізніше 22 години. Весілля та ярмарки забороняються.

Приватні зібрання будуть дозволені за участі не більше 10 осіб, замість 15 осіб.

Громадський транспорт дозволено заповнювати не більш ніж на 40%.

Кінотеатри не заривають, але споживання їжі під час сеансів буде забороненим.

Різноманітним курсам і гурткам, які не можуть проводити заняття онлайн, доведеться припинити роботу. Водночас автошколи можуть проводити практичні заняття.

Магазини і торгові центри продовжують роботу з вимогами до дезінфекції та дистанції.

Також збережеться заборона на нічний продаж алкоголю, яка діяла і раніше, та вимога носити маску - у тому числі надворі, якщо дотримуватися дистанції немає можливості.