Без ресторанов, свадеб и спорта: Хорватия усиливает карантин до Рождества

Правительство Хорватии усилило ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса, которые будут действовать почти до Рождества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Поводом для усиления ограничений стали два подряд рекорды заражений - более 3600 в среду, и уже более 4000 - 26 ноября (население Хорватии - около 4 млн человек).

Новые меры вступят в силу 28 ноября и продлятся до 21 декабря.

На этот период придется прекратить работу ресторанам и барам, игровым залам, спортзал и фитнес-клубы. Также останавливаются спортивные мероприятия и тренировки - кроме самого профессионального уровня.

Любые публичные мероприятия и собрания разрешены с участием не более 25 человек - вместо 50, включая религиозные службы и похоронами, и должны завершаться не позднее 22 часов. Свадьба и ярмарки запрещается.

Частные собрания будут разрешены с участием не более 10 человек, вместо 15 человек.

Общественный транспорт разрешено заполнять не более чем на 40%.

Кинотеатры не зарывают, но потребление пищи во время сеансов будет запрещено.

Разнообразным курсам и кружкам, которые не могут проводить занятия онлайн, придется прекратить работу. В то же время автошколы могут проводить практические занятия.

Магазины и торговые центры продолжают работу с требованиями к дезинфекции и дистанции.

Также сохранится запрет на ночную продажу алкоголя, которая действовала и раньше, и требование носить маску - в том числе на улице, если соблюдать дистанцию ​​не представляется возможным.