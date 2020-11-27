Представниця Єврокомісії поділилась, як її зачарувала успішна українська реформа

Заступниця керівника Головного директорату Єврокомісії з питань політики розширення та сусідства Катаріна Матернова вважає реформу децентралізації однією з найефективніших в Україні.

Про це Матернова розповіла на онлайн-дискусії "Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний для співпраці з ЄС" в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я дуже щаслива сказати, що ми зараз в 2020 році, і це була одна з реформ, яка принесла найбільше перетворень. Думаю, що кожен, хто виїжджав за межі Києва, бачить динамізм і суспільне життя", - сказала вона.

"Я пам'ятаю, як кілька років тому я була в Попасній в Луганській області, за 5 км від контактної лінії, і була дійсно зачарована тим, що я побачила", - додала Матернова.

Вона зазначила, що ЄС продовжує працювати з громадами в Україні.

"Ми хочемо продовжити працювати над їх інституційною підтримкою, ми розглядаємо програму як гнучкий інструмент, який відповідає потребам місцевих громад", - сказала Матернова.

За її словами, в Єврокомісії захоплюються тим, що сталося в сфері децентралізації в Україні, однак розглядають це як процес, який досі триває.

Також Матернова підкреслила, що ЄС продовжить експертну та фінансову підтримку України.

Нагадаємо, раніше у Європарламенті похвалили Україну за прогрес у виконанні зобов'язань, взятих на себе Угодою про асоціацію з ЄС, особливо у сферах сільського господарства, енергетики, банківської справи і децентралізації.