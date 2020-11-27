Представительница Еврокомиссии поделилась, как ее очаровала успешная украинская реформа
Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова считает реформу децентрализации одной из самых эффективных в Украине.
Об этом Матернова рассказала на онлайн-дискуссии "Новое местное самоуправление: амбициозная повестка дня для сотрудничества с ЕС" в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Я очень счастлива сказать, что мы сейчас в 2020 году, и это была одна из реформ, которая принесла больше всего преобразований. Думаю, что каждый, кто выезжал за пределы Киева, видит динамизм и общественную жизнь", - сказала она.
"Я помню, как несколько лет назад была в Попасной в Луганской области, в 5 км от линии соприкосновения, и была действительно очарована тем, что я увидела", - добавила Матернова.
Она отметила, что ЕС продолжает работать с общинами в Украине.
"Мы хотим продолжить работать над их институциональной поддержкой, мы рассматриваем программу как гибкий инструмент, который отвечает потребностям местных общин", - сказала Матернова.
По ее словам, в Еврокомиссии восхищаются тем, что произошло в сфере децентрализации в Украине, однако рассматривают это как процесс, который идет до сих пор.
Также Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит экспертную и финансовую поддержку Украины.
Напомним, ранее в Европарламенте похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя Соглашением об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела и децентрализации.