Представительница Еврокомиссии поделилась, как ее очаровала успешная украинская реформа

Заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Катарина Матернова считает реформу децентрализации одной из самых эффективных в Украине.

Об этом Матернова рассказала на онлайн-дискуссии "Новое местное самоуправление: амбициозная повестка дня для сотрудничества с ЕС" в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Я очень счастлива сказать, что мы сейчас в 2020 году, и это была одна из реформ, которая принесла больше всего преобразований. Думаю, что каждый, кто выезжал за пределы Киева, видит динамизм и общественную жизнь", - сказала она.

"Я помню, как несколько лет назад была в Попасной в Луганской области, в 5 км от линии соприкосновения, и была действительно очарована тем, что я увидела", - добавила Матернова.

Она отметила, что ЕС продолжает работать с общинами в Украине.

"Мы хотим продолжить работать над их институциональной поддержкой, мы рассматриваем программу как гибкий инструмент, который отвечает потребностям местных общин", - сказала Матернова.

По ее словам, в Еврокомиссии восхищаются тем, что произошло в сфере децентрализации в Украине, однако рассматривают это как процесс, который идет до сих пор.

Также Матернова подчеркнула, что ЕС продолжит экспертную и финансовую поддержку Украины.

Напомним, ранее в Европарламенте похвалили Украину за прогресс в выполнении обязательств, взятых на себя Соглашением об ассоциации с ЕС, особенно в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела и децентрализации.