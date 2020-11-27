У Молдові повернуть надзвичайний стан в охороні здоров’я до 15 січня

На всій території Молдови з 30 листопада по 15 січня запровадять надзвичайний стан в охороні здоров'я.

Таке рішення прийняли на засідання Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За рішенням комісії, з 28 листопада в Молдові заборонять роботу нічних клубів і караоке.

Крім цього, з 30 листопада обмежать графік роботи барів, ресторанів і кафе в нічний час. З 22.00 до 7.00 вони зможуть працювати тільки в режимі доставки.

Також у Молдові заборонять проводити спортивні змагання, наукові конференції та олімпіади. Закриють театри, кінотеатри, концертні зали та будинки культури.

Крім того, комісія рекомендувала компаніям і держструктруам по можливості перевести співробітників на дистанційну роботу.

Нагадаємо, з 17 березня по 15 травня в Молдові діяв надзвичайний стан у зв'язку з коронавірусом. Після цього в країні до 30 вересня ввели надзвичайний стан в охороні здоров'я. З 1 жовтня районам і містам надавалися "червоний, помаранчевий, жовтий і зелений" коди ковід-небезпеки. Рішення про посилення або зняття обмежень приймали територіальні надзвичайні комісії.