В Молдове вернут чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 января

На всей территории Молдовы с 30 ноября по 15 января введут чрезвычайное положение в здравоохранении.

Такое решение приняли на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По решению комиссии, с 28 ноября в Молдове запретят работу ночных клубов и караоке.

Кроме этого, с 30 ноября ограничат график работы баров, ресторанов и кафе в ночное время. С 22.00 до 7.00 они смогут работать только в режиме доставки.

Также в Молдове запретят проводить спортивные соревнования, научные конференции и олимпиады. Закроют театры, кинотеатры, концертные залы и дома культуры.

Кроме того, комиссия рекомендовала компаниям и держструктруам по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу.

Напомним, с 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом. После этого в стране до 30 сентября ввели чрезвычайное положение в здравоохранении. С 1 октября районам и городам предоставлялись "красный, оранжевый, желтый и зеленый" коды ковід-опасности. Решение об усилении или снятии ограничений принимали территориальные чрезвычайные комиссии.