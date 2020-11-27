Прем’єр Нідерландів попередив: послаблень карантину на Різдво може й не буде

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що якщо дивитись на поточні дані щодо заражень коронавірусом, то послаблень карантину на Різдво можна не чекати.

Про це повідомляє "європейська правда" з посиланням на NOS.

"Цифри все ще тривожні і не такі позитивні, як це здавалося на минулій пресконференції", - сказав він після засідання уряду.

Але Рютте підкреслив, що ніяких рішень поки не прийнято і що уряд хоче подивитися, як будуть розвиватися події в найближчі дні. Рішення щодо Різдва буде прийнято тільки 8 грудня.

Коли його запитали, чи не незручно для сімей, що вони не знають, де вони будуть знаходитись на Різдво, він відповів, що наразі ні в кого немає розкоші нормального планування.

Варто зазначити, що низка європейських країн допускають послаблення карантину на період свят.

Зокрема, у британському уряді погодилися послабити коронавірусні обмеження на період Різдва.