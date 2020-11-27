Премьер Нидерландов предупредил: послаблений карантина на Рождество может и не быть

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что если смотреть на текущие данные по заражениям коронавирусом, то послаблений карантина на Рождество можно не ждать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Цифры все еще тревожные и не такие позитивные, как это казалось на прошлой пресконференции", - сказал он после заседания правительства.

Но Рютте подчеркнул, что никаких решений пока не принято и что правительство хочет посмотреть, как будут развиваться события в ближайшие дни. Решение по Рождеству будет принято только 8 декабря.

Когда его спросили, не неудобно ли для семей, что они не знают, где они будут находиться на Рождество, он ответил, что пока ни у кого нет роскоши нормального планирования.

Стоит отметить, что ряд европейских стран допускают ослабление карантина на период праздников.

В частности, в британском правительстве согласились ослабить коронавирусные ограничения на период Рождества.