У Бельгії вирішили поступово скоротити присутність військових на вулицях міст

Уряд Бельгії в п’ятницю прийняв рішення про поступове скорочення числа солдатів на вулицях і припинення операції "Пильний страж", яка триває вже кілька років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

"За пропозицією міністрів оборони Людівіни Дедондер і внутрішніх справ Аннеліс Верлінден Рада міністрів сьогодні схвалила пропозицію про поступове скорочення числа солдатів на вулицях, як це заплановано в урядовій угоді", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра.

З 2 грудня розгортання солдатів на вулицях буде продовжено на один місяць, при цьому максимальне число розгорнутих солдатів буде встановлено в 300 осіб - проти нинішнього теоретичного максимуму в 550, але близько 300 на практиці.

"За рахунок оптимізації наявного особового складу федеральна поліція відновить місію моніторингу певних місць з 1 грудня 2020 року, що дозволить Міноборони почати перший етап поступового виведення своїх солдатів з вулиць.

"Якщо рівень (терористичної) загрози залишиться постійним, то поліцейські сили, федеральні і місцеві, відновлять всі оборонні спостережні місії на 1 вересня 2021 року", - додав уряд.

Солдати присутні на вулицях, а також навколо ядерних об'єктів після терактів 22 березня 2016 року в аеропорту Завентем і на станції метро Мальбек в Брюсселі. Спочатку були розгорнуті 1800 військових, однак пізніше їх число скоротили.