В Бельгии решили постепенно сократить присутствие военных на улицах городов

Правительство Бельгии в пятницу приняло решение о постепенном сокращении числа солдат на улицах и прекращении операции "Бдительный страж", которая длится уже несколько лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

"По предложению министров обороны Людивины Дедондер и внутренних дел Аннелис Верлинден Совет министров сегодня одобрил предложение о постепенном сокращении числа солдат на улицах, как это запланировано в правительственном соглашении", - говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

С 2 декабря развертывание солдат на улицах будет продлен на один месяц, при этом максимальное число развернутых солдат будет установлен в 300 человек против нынешнего теоретического максимума в 550, но около 300 на практике.

"За счет оптимизации имеющегося личного состава федеральная полиция возобновит миссию мониторинга определенных мест с 1 декабря 2020 года, что позволит Минобороны начать первый этап постепенного вывода своих солдат из улиц.

"Если уровень (террористической) угрозы останется постоянным, то полицейские силы, федеральные и местные, восстановят все оборонительные наблюдательные миссии на 1 сентября 2021 года", - добавил правительство.

Солдаты присутствуют на улицах, а также вокруг ядерных объектов после терактов 22 марта 2016 года в аэропорту Завентем и на станции метро Мальбек в Брюсселе. Сначала были развернуты 1800 военных, однако позже их число сократили.