Кулеба закликав далі боротись за визнання Голодомору геноцидом у світі

В День пам’яті голодоморів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав продовжити боротьбу за донесення у світі правди про Голодомор 1932-1933 років та визнання його геноцидом українського народу.

Про це у суботу повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

"Для нас, українських дипломатів, донесення правди про Голодомор-геноцид - це професійний виклик і справа честі. Борючись за визнання Голодомору геноцидом у світі, ми боремося не лише за себе. Ми боремося і за тих, хто не міг захистити себе тоді", - сказав він.

Міністр зауважив, що в цей день серця співвітчизників в Україні та за кордоном сповнені болю, злості та обурення. Він закликав трансформувати ставлення до Голодомору-геноциду, зокрема розвінчати міф про те, що українці мовчазно йшли на смерть.

"Історичний факт: за період із 1 січня по 15 липня 1932 року в Україні зареєстровано 932 масові виступи проти сталінської колективізації. Давайте сьогодні також вшануємо героїзм цих людей. Які мали сміливість кинути виклик тоталітарній владі. Невідомо, чи був у них шанс перемогти. Але у них точно була гідність не здатися без бою", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ подякував кожній українській громаді за кордоном, яка невтомно роками доносить у своїй країні правду про Голодомор.

Президент Зеленський у своєму зверненні 28 листопада закликав українців запалити свічку в пам'ять про жертв голодоморів в Україні о 16-й годині суботи.