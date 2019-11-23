Трюдо: Голодомор був геноцидом, покликаним зламати волю українців
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із потужною заявою, закликавши всіх канадців вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві канадського прем’єра, оприлюдненій 23 листопада.
"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", - заявив канадський прем’єр-міністр.
"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим почав кампанію заморення голодом по всій Україні. Мільйони людей загинули, багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зламати їхню волю", - додав Джастін Трюдо.
Він підкреслив, що попри ці жахи народ України вижив, захищаючи свою мову, культуру і самобутність, а в 1991 році, після десятиліть радянського правління і гноблення, здобув незалежність.
"Протягом дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародного співтовариства. Кожен з нас повинен гарантувати, що їх історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про втрачених жінок, чоловіків і дітей, ми можемо запобігти майбутнім злодіяння і захищати права людини, де б вони не були під загрозою", - додав Трюдо.
Він закликав усіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і поміркувати над тим, як українсько-канадська громада сприяє формуванню країни на краще.
"По всій Канаді люди українського походження роблять наші громади багатшими і сильнішими", - зазначив Джастін Трюдо.
На завершення Трюдо заявив, що "сьогодні і щодня" Канада твердо підтримує український народ та уряд України.
У четверту суботу листопада в Україні традиційно відзначають День пам’яті жертв голодоморів.
Унаслідок умисного утворення радянською владою умов, несумісних із життям, за кілька місяців у 1932-1933 роках в Україні загинули мільйони людей.