Британія піднімала винищувачі для перехоплення російських Ту-142 над Північним морем

Вранці 28 листопада Повітряні сили Британії піднімала свої винищувачі для перехоплення російських військових літаків над Північним морем, поруч з повітряним простором Британії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Королівських повітряних сил, пише "Європейська правда".

Британія підняла винищувачі Typhoon із бази у Шотландії у супроводі літака для дозаправки Voyager.

Згідно з повідомленням, два російські Ту-142 літаки діяли у міжнародному повітряному просторі поруч з повітряним простором Британії. Цей літак використовується для протидії субмаринам та морського патрулювання.

Пресслужба пояснює, що у разі дій літаків поруч з повітряним простором Британії їхні дії потрібно ретельно відстежувати, зокрема й через те, що ця зона активно використовується цивільною авіацією, а пілоти військових літаків часто не передають інформацію про своє місцезнаходження і не спілкуються з британськими диспетчерами, через що доводиться змінювати маршрути цивільних літаків, щоб вони не опинилися надто близько до них.

"Щоб стримати цю непрофесійну діяльність та зменшити ризики, пов’язані з перебуванням російських військових літаків у дуже зайнятому міжнародному повітряному просторі, "Тайфуни" супроводили Ту-142 та ретельно відстежували їхні маневри", - йдеться у повідомленні.

До моніторингу долучилися й інші члени НАТО.

Британські винищувачі повернулися на бази близько опівдня.



