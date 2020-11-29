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Британія піднімала винищувачі для перехоплення російських Ту-142 над Північним морем

Неділя, 29 листопада 2020, 13:20

Вранці 28 листопада Повітряні сили Британії піднімала свої винищувачі для перехоплення російських військових літаків над Північним морем, поруч з повітряним простором Британії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Королівських повітряних сил, пише "Європейська правда".

Британія підняла винищувачі Typhoon із бази у Шотландії у супроводі літака для дозаправки Voyager. 

 

Згідно з повідомленням, два російські Ту-142 літаки діяли у міжнародному повітряному просторі поруч з повітряним простором Британії. Цей літак використовується для протидії субмаринам та морського патрулювання. 

Пресслужба пояснює, що у разі дій літаків поруч з повітряним простором Британії їхні дії потрібно ретельно відстежувати, зокрема й через те, що ця зона активно використовується цивільною авіацією, а пілоти військових літаків часто не передають інформацію про своє місцезнаходження і не спілкуються з британськими диспетчерами, через що доводиться змінювати маршрути цивільних літаків, щоб вони не опинилися надто близько до них.  

 

"Щоб стримати цю непрофесійну діяльність та зменшити ризики, пов’язані з перебуванням російських військових літаків у дуже зайнятому міжнародному повітряному просторі, "Тайфуни" супроводили Ту-142 та ретельно відстежували їхні маневри", - йдеться у повідомленні. 

До моніторингу долучилися й інші члени НАТО. 

Британські винищувачі повернулися на бази близько опівдня. 


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