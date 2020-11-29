Великобритания поднимала истребители для перехвата российских Ту-142 над Северным морем

Утром 28 ноября Воздушные силы Британии подняли истребители для перехвата российских военных самолетов над Северным морем, рядом с воздушным пространством Великобритании.

Об этом говорится в официальном сообщении Королевских воздушных сил, пишет "Европейская правда".

Великобритания подняла истребители Typhoon из базы в Шотландии в сопровождении самолета для дозаправки Voyager.

Согласно сообщению, два российских Ту-142 действовали в международном воздушном пространстве рядом с воздушным пространством Великобритании. Эти самолеты используются для противодействия субмаринам и морского патрулирования.

Пресс-служба поясняет, что в случае действий самолетов рядом с воздушным пространством Великобритании их действия нужно тщательно отслеживать, в частности и потому, что эта зона активно используется гражданской авиацией, а пилоты военных самолетов часто не передают информацию о своем местонахождении и не общаются с британскими диспетчерами, из-за чего приходится менять маршруты гражданских самолетов, чтобы они не оказались слишком близко к ним.

"Чтобы сдержать эту непрофессиональную деятельность и уменьшить риски, связанные с пребыванием российских военных самолетов в очень занятом международном воздушном пространстве, "Тайфуны" сопровождали Ту-142 и тщательно отслеживали их маневры", - говорится в сообщении.

К мониторингу присоединились и другие члены НАТО.

Британские истребители вернулись на базы около полудня.