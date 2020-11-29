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Cоратник Путіна із сином та його ексдружина судитимуться у Лондоні за майно на 453 млн фунтів

Неділя, 29 листопада 2020, 18:21

Наступного тижня у Лондоні російський олігарх і соратник Путіна Фархад Ахмедов, його син Тимур та колишня дружина Тетяна знову судитимуться через майно вартістю 453 млн фунтів стерлінгів у зв’язку із розлученням.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Статки, про які йде мова, включають декілька маєтків, елітну яхту "Luna" з 10 каютами й 20-метровим басейном вартістю 300 млн фунтів, гелікоптер, приватний літак та колекцію творів мистецтва, серед яких роботи Марка Ротко, Енді Воргола та Дем’єна Герста.  

Тетяна Ахмедова подає до суду на чоловіка і сина за те, що вони нібито приховали мільйонні статки, аби не віддати їй все майно за рішенням суду від 2016 року. 

Тетяна вважає, що чоловік передав значну частку коштів і статків сину Тимуру, щоб вони не дісталися їй. Фархад і син це заперечують, стверджуючи, що Тетяна знала про коштовні подарунки для сина, серед яких  - квартира вартістю 30 млн фунтів в One Hyde Park, одному з найдорожчих житлових комплексів Лондона. 

Тетяна Ахмедова нещодавно добилася судових ордерів на обшук елітної квартири сина для отримання доказів та отримання від Google вмісту його листування. 

27-річний Тимур у своєму коментарі ЗМІ скаржиться, що через справу його право розпоряджатися власністю тимчасово обмежене - він не може переказувати гроші та продавати активи. За його словами, його витрати на тиждень обмежили до 3 тисяч фунтів.

"Можливо, для пересічного громадянина це шалена сума, але в реальності це не так", - сказав він у телефонному інтерв’ю. 

За словами сина, Тетяна не має претендувати на зазначене майно, тому що вони з батьком насправді розвелися ще 20 років тому.

Він також стверджує, що Фархад намагався залагодити справу, запропонувавши їй 100 млн фунтів, але Тетяна захотіла судитися щодо розлучення у Лондоні - і отримала за рішенням суду право на 41,5% мільярдного статку родини - 453 мільйони фунтів стерлінгів. 

У 2016 році суд вже виніс рішення, яким відкинув заяви Ахмедова-батька про те, що вони з Тетяною вже були розлучені. Згодом Ахмедов оскаржив рішення у російських судах, проте вони підтримали рішення британського суду. 

Відтоді Тетяна намагається примусити чоловіка виконати судове рішення і тепер подала до суду і проти сина, вважаючи, що він допомагає Фархаду уникнути виконання рішення. 

Фархад Ахмедов зі свого боку заявляє, що зробить усе можливе для скасування "неправильного і несправедливого" судового рішення. 

Як пише The Guardian, поки що це "найдорожча" суперечка в історії Британії. 




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