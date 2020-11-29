Соратник Путина с сыном и его экс-супруга будут судиться в Лондоне за имущество на £453 млн

На следующей неделе в Лондоне российский олигарх и соратник Путина Фархад Ахмедов, его сын Тимур и бывшая жена Татьяна продолжат судиться из-за имущества стоимостью 453 млн фунтов стерлингов в связи с разводом.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Состояние включает несколько имений, элитную яхту "Luna" с 10 каютами и 20-метровым бассейном стоимостью 300 млн фунтов, вертолет, частный самолет и коллекцию произведений искусства, среди которых работы Марка Ротко, Энди Уорхола и Дэмьена Херста.

Татьяна Ахмедова подает в суд на мужа и сына за то, что они якобы скрыли миллионные состояния, чтобы не отдать ей все имущество по решению суда от 2016 года.

Татьяна считает, что человек передал значительную часть средств и материальных сыну Тимуру, чтобы они не достались ей. Фархад и сын это отрицают, утверждая, что Татьяна знала о ценных подарках для сына, среди которых - квартира стоимостью 30 млн фунтов в One Hyde Park, одном из самых дорогих жилых комплексов Лондона.

Татьяна Ахмедова недавно добилась судебных ордеров на обыск элитной квартиры сына для получения доказательств и получения от Google содержания его переписки.

27-летний Тимур в своем комментарии СМИ жалуется, что из-за дела его право распоряжаться собственностью временно ограничено - он не может переводить деньги и продавать активы. По его словам, его расходы на неделю ограничили до 3 тысяч фунтов.

"Возможно, для рядового гражданина это безумная сумма, но в реальности это не так", - сказал он в телефонном интервью.

По словам сына, Татьяна не может претендовать на указанное имущество, потому что они с отцом самом деле развелись еще 20 лет назад.

Он также утверждает, что Фархад пытался уладить дело, предложив ей 100 млн фунтов, но Татьяна захотела судиться по поводу развода в Лондоне - и получила по решению суда право на 41,5% миллиардного состояния семьи - 453 миллиона фунтов стерлингов.

В 2016 году суд уже вынес решение, которым отверг заявления Ахмедова-отца о том, что они с Татьяной уже были разведены. Впоследствии Ахмедов обжаловал решение в российских судах, однако они поддержали решение британского суда.

С тех пор Татьяна пытается заставить бывшего мужа выполнить судебное решение и теперь подала в суд и против сына, считая, что он помогает Фархаду избежать исполнения решения.

Фархад Ахмедов со своей стороны заявляет, что сделает все возможное для отмены "неправильного и несправедливого" судебного решения.

Как пишет The Guardian, пока что это самый "дорогой" спор в истории Британии.