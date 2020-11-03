Поліція Берліна веде 40 справ проти праворадикальних колег

У поліції Берліна мають намір інтенсивно боротися з правими радикалами в своїх лавах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"У зв'язку з цим ми ведемо в даний час близько 40 дисциплінарних справ. Половину цих справ ми ведемо з метою звільнення фігурантів зі служби", - заявила керівниця столичної поліції Барбара Словік.

За словами Словік, важливо відзначити, що з 26 тисяч співробітників берлінської поліції "99,9 відсотка твердо стоять на основі конституції". "Нас всіх дуже дратує те, що така невелика меншість бруднить нашу репутацію", - підкреслила глава поліції німецької столиці.

Раніше, 27 вересня, стало відомо, що близько 350 співробітників органів безпеки Німеччини можуть розділяти праворадикальні погляди.

Крім того, в тому ж місяці виявили кілька десятків поліцейських на заході Німеччини, які поширювали правоекстремістські матеріали в приватних чатів.