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Поліція Берліна веде 40 справ проти праворадикальних колег

Вівторок, 3 листопада 2020, 09:01

У поліції Берліна мають намір інтенсивно боротися з правими радикалами в своїх лавах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"У зв'язку з цим ми ведемо в даний час близько 40 дисциплінарних справ. Половину цих справ ми ведемо з метою звільнення фігурантів зі служби", - заявила керівниця столичної поліції Барбара Словік.

За словами Словік, важливо відзначити, що з 26 тисяч співробітників берлінської поліції "99,9 відсотка твердо стоять на основі конституції". "Нас всіх дуже дратує те, що така невелика меншість бруднить нашу репутацію", - підкреслила глава поліції німецької столиці.

Раніше, 27 вересня, стало відомо, що близько 350 співробітників органів безпеки Німеччини можуть розділяти праворадикальні погляди.

Крім того, в тому ж місяці виявили кілька десятків поліцейських на заході Німеччини, які поширювали правоекстремістські матеріали в приватних чатів.

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