Полиция Берлина ведет 40 дел против праворадикальных коллег

В полиции Берлина намерены интенсивно бороться с правыми радикалами в своих рядах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В связи с этим мы ведем в настоящее время около 40 дисциплинарных дел. Половину этих дел мы ведем с целью освобождения фигурантов со службы", - заявила руководитель столичной полиции Барбара Словик.

По словам Словик, важно отметить, что с 26 000 сотрудников берлинской полиции "99,9 процента твердо стоят на основе конституции". "Нас всех очень раздражает то, что такая небольшая меньшинство пачкает нашу репутацию", - подчеркнула глава полиции немецкой столицы.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что около 350 сотрудников органов безопасности Германии могут разделять праворадикальные взгляды.

Кроме того, в том же месяце обнаружили несколько десятков полицейских на западе Германии, распространяли правоэкстремистские материалы в частных чатов.