Апеляційний суд у справі Марківа: у Мілані відбудеться вирішальне засідання

В апеляційному суді присяжних Мілана 3 листопада відбудеться вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Свобода.

Під час першої частини засідання сторони обміняються репліками за підсумками судових дебатів, які завершилися 23 жовтня підсумковою промовою адвокатів захисту.

Після цього двоє суддів і шестеро присяжних засідателів зберуться в нарадчій кімнаті для обговорення подальших дій, а саме – оголосити остаточний вердикт чи проміжне рішення. Гіпотетично вони мають три варіанти:

– скасувати вирок попереднього суду в Павії і остаточно виправдати Марківа, як вимагає сторона захисту бійця та Україна;

– підтвердити цілком і повністю вердикт суду першої інстанції, як цього просить генеральна прокуратура Мілана;

– підтвердити вирок присяжних у Павії, але змінити формулювання злочину та скоротити термін покарання Марківа.

У разі відмови від одного з цих варіантів суд може схилитися до четвертого, проміжного рішення: долучити до матеріалів справи нові виправдувальні докази від захисту й заслухати нових свідків або ж провести додаткове розслідування з виїздом на місце інциденту та проведенням балістичної та звукової експертиз, як просить сторона захисту. За такого розвитку ситуації апеляційний процес затягнеться.

Нагадаємо, раніше суд долучив до матеріалів справи Віталія Марків експертизу розмови нацгвардійця зі своїм співкамерником.

Обвинувачення стверджувало, що Марків нібито сказав "ми завалили репортера". Ця фраза була в тексті вироку і неодноразово тиражувалася італійськими медіа як доказ провини Марківа.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві італійця Андреа Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, який загинув тоді ж.