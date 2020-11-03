Апелляционный суд по делу Маркива: в Милане состоится решающее заседание

В апелляционном суде присяжных Милана 3 ноября состоится решающее заседание по рассмотрению обжалования приговора 31-летнему украинскому военному Виталию Маркиву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Во время первой части заседания стороны обменяются репликами по итогам судебных прений, которые завершились 23 октября итоговой речью адвокатов защиты.

После этого двое судей и шестеро присяжных заседателей соберутся в совещательной комнате для обсуждения дальнейших действий, а именно - объявить окончательный вердикт или промежуточное решение. Гипотетически у них есть три варианта:

- отменить приговор предыдущего суда в Павии и окончательно оправдать Маркива, как требует сторона защиты бойца и Украина;

- подтвердить целиком и полностью вердикт суда первой инстанции, как того просит Генеральная прокуратура Милана;

- подтвердить приговор присяжных в Павии, но изменить формулировку преступления и сократить срок наказания Маркива.

В случае отказа от одного из этих вариантов суд может склониться к четвертому, промежуточному решению: приобщить к материалам дела новые оправдательные доказательства от защиты и заслушать новых свидетелей или провести дополнительное расследование с выездом на место инцидента и проведением баллистической и звуковой экспертиз, как просит сторона защиты. При таком развитии ситуации апелляционный процесс затянется.

Напомним, ранее суд приобщил к материалам дела Виталия Маркива экспертизу разговора нацгвардейца со своим сокамерником.

Обвинение утверждало, что Маркив якобы сказал "мы завалили репортера". Эта фраза была в тексте приговора и неоднократно тиражировалась итальянскими медиа в качестве доказательства вины Маркива.

Как известно, летом 2019 года суд присяжных города Павия приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы за соучастие в убийстве итальянца Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, который погиб тогда же.