Україна готова до нових арбітражів з ЄС - уряд

В уряді України готові до арбітражу з Європейським союзом у випадку, якщо оновлення її торгової політики негативно вплине на український експорт, проте сподіваються, що потреби у цьому не буде.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" про це заявила віцепрем’єр з євроінтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", організованого юрфірмою "Ілляшев та партнери" та Ukrainian business & trade association.

"Ми вже маємо досвід арбітражу з ЄС. Тож, оцінюючи можливі погіршення у нашій двосторонній торгівлі, ми звичайно тримаємо таку можливість у фокусі. Проте наразі наш пріоритет – вирішення всіх питань у переговорному процесі",- зауважила вона.

Стефанішина зазначила, що рішення арбітражу з ЄС щодо українських обмежень експорту необробленої деревини очікується до кінця року.

"Після цього ми маємо опрацювати це рішення і наступного року маємо запропонувати шлях до вирішення цієї проблеми, який відповідатиме рішенню арбітражу", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що арбітраж щодо спору між Україною та ЄС про заборону експорту необробленої деревини може обійтися Україні до мільйона євро.

Нагадаємо, рік тому ЄС офіційно попросив провести консультації з Україною в рамках Угоди про асоціацію щодо її мораторію на експорт необробленої деревини. Заборона на експорт лісу-кругляка порушує Угоду про асоціацію.

У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-партнером за торговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.

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