Украина готова к новым арбитражам с ЕС - правительство

В правительстве Украины готовы к арбитражу с Европейским союзом в случае, если обновление его торговой политики негативно повлияет на украинский экспорт, однако надеются, что необходимости в этом не будет.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Торговые войны: искусство защиты", организованной юрфирмой "Ильяшев и партнеры" и Ukrainian business & trade association.

"Мы уже имеем опыт арбитража с ЕС. Поэтому, оценивая возможные ухудшения в нашей двусторонней торговле, мы обычно держим такую ​​возможность в фокусе. Однако пока наш приоритет - решение всех вопросов в переговорном процессе", - отметила она.

Стефанишина отметила, что решение арбитража с ЕС относительно украинских ограничений экспорта необработанной древесины ожидается в конце года.

"После этого мы должны проработать это решение и в следующем году должны предложить путь к решению этой проблемы, который будет отвечать решению арбитража", - сказала она.

Напомним, год назад ЕС официально попросил провести консультации с Украиной в рамках Соглашения об ассоциации по ее моратория на экспорт необработанной древесины. Запрет на экспорт леса-кругляка нарушает Соглашение об ассоциации.

В истории ЕС это первый прецедент арбитража с государством-партнером по торговому соглашению. До сих пор государства-нарушители всегда соглашались ликвидировать нарушения, не доводя до стадии арбитража.