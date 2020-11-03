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Катер з туристами затонув біля берегів Анталії: загинув росіянин, 37 людей врятувалися

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:33

Туристичний катер затонув у районі курорту Аланія в турецькій Анталії, в результаті аварії загинула одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Екскурсійний катер затонув перед Фосфорною печерою, розташованою біля підніжжя фортеці в Аланії.

 

Катер затонув приблизно в 50-100 метрах від берега, офіційно причини аварії поки не називаються, але, ймовірно, він сів на мілину.

В результаті інциденту загинув один турист. Ще 37 осіб з катера дісталися до берега в рятувальних жилетах і були врятовані командами берегової охорони.

За даними російських ЗМІ, загиблий був громадянином Росії. Цю інформацію також підтвердив представник Генконсульства РФ в Антальї.

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