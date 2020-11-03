Катер с туристами затонул у берегов Анталии: погиб россиянин, 37 человек спаслись
Вторник, 3 ноября 2020, 13:33
Туристический катер затонул в районе курорта Аланья в турецкой Анталье, в результате аварии погиб один человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.
Экскурсионный катер затонул перед Фосфорной пещерой, расположенной у подножия крепости в Аланьи.
Катер затонул примерно в 50-100 метрах от берега, официально причины аварии пока не называются.
В результате инцидента погиб один турист. Находившиеся на катере еще 37 человек добрались до берега в спасательных жилетах и были спасены командами береговой охраны.
По данным российских СМИ, погибший был гражданином России. Эту информацию также подтвердил представитель Генконсульства РФ в Анталье.
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