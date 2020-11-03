Катер с туристами затонул у берегов Анталии: погиб россиянин, 37 человек спаслись

Туристический катер затонул в районе курорта Аланья в турецкой Анталье, в результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Экскурсионный катер затонул перед Фосфорной пещерой, расположенной у подножия крепости в Аланьи.

Катер затонул примерно в 50-100 метрах от берега, официально причины аварии пока не называются.

В результате инцидента погиб один турист. Находившиеся на катере еще 37 человек добрались до берега в спасательных жилетах и были спасены командами береговой охраны.

По данным российских СМИ, погибший был гражданином России. Эту информацию также подтвердил представитель Генконсульства РФ в Анталье.