Німеччина прийняла перших коронахворих з Бельгії, яким забракло місця у лікарнях

До Німеччини вперше перевезли гелікоптером трьох коронахворих з Бельгії, яким через завантаженість реанімацій не вистачило місця.

Про це повідомив посол Німеччини у Бельгії Мартін Котхаус, пише "Європейська правда".

Пацієнтів транспортували гелікоптером з провінції Льєж до Мюнстера та Бонна сьогодні, 3 листопада. Перед цим одного пацієнта відправили до Німеччини "швидкою".

Aujourd'hui, trois premiers transferts par hélicoptère de patients Covid19 de Belgique Liège vers Münster et Bonn! Merci à: @landnrw, @UK_Muenster et @UniklinikBonn. Prompt rétablissement aux patients!