Німеччина прийняла перших коронахворих з Бельгії, яким забракло місця у лікарнях
До Німеччини вперше перевезли гелікоптером трьох коронахворих з Бельгії, яким через завантаженість реанімацій не вистачило місця.
Про це повідомив посол Німеччини у Бельгії Мартін Котхаус, пише "Європейська правда".
Пацієнтів транспортували гелікоптером з провінції Льєж до Мюнстера та Бонна сьогодні, 3 листопада. Перед цим одного пацієнта відправили до Німеччини "швидкою".
Aujourd‘hui, trois premiers transferts par hélicoptère de patients #Covid19 de #Belgique #Liège vers #Münster et #Bonn! #EUSolidarity et amitié 🇧🇪belgo-🇩🇪allemande active. Merci à: @landnrw, @UK_Muenster et @UniklinikBonn. Prompt rétablissement aux patients! #StrongerTogether pic.twitter.com/dqm4J255xU— Botschafter Martin Kotthaus (@DBoBruessel) November 3, 2020
Як повідомляє бельгійське видання Le Soir, за останні 10 днів вже багатьох хворих з цього регіону довелося везти в інші через завантаженість лікарень.
За словами П’єра Жіє, медичного директора університетського госпітального центру Льєжа, серед пацієнтів, які потрапляють у реанімації, переважають люди поважного віку, але й молодших стало більше, порівняно з першою хвилею епідемії.
Останні 7 днів у Бельгії реєстрували в середньому по 15 тисяч нових заражень, з них найбільше припадає на Льєж, Брюссель та провінцію Ено.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Німеччина знову почала приймати хворих на коронавірус з Нідерландів.