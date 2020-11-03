Німеччина прийняла перших коронахворих з Бельгії, яким забракло місця у лікарнях

До Німеччини вперше перевезли гелікоптером трьох коронахворих з Бельгії, яким через завантаженість реанімацій не вистачило місця.

Про це повідомив посол Німеччини у Бельгії Мартін Котхаус, пише "Європейська правда".

Пацієнтів транспортували гелікоптером з провінції Льєж до Мюнстера та Бонна сьогодні, 3 листопада. Перед цим одного пацієнта відправили до Німеччини "швидкою".

Як повідомляє бельгійське видання Le Soir, за останні 10 днів вже багатьох хворих з цього регіону довелося везти в інші через завантаженість лікарень.

За словами П’єра Жіє, медичного директора університетського госпітального центру Льєжа, серед пацієнтів, які потрапляють у реанімації, переважають люди поважного віку, але й молодших стало більше, порівняно з першою хвилею епідемії.

Останні 7 днів у Бельгії реєстрували в середньому по 15 тисяч нових заражень, з них найбільше припадає на Льєж, Брюссель та провінцію Ено.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Німеччина знову почала приймати хворих на коронавірус з Нідерландів.