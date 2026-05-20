Сибіга: Швеція підтримує відкриття всіх переговорних кластерів для України до кінця червня

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард повідомив, що Стокгольм підтримує відкриття всіх кластерів у переговорах ЄС з Україною до кінця наступного місяця.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає "Європейська правда".

Глава українського МЗС у середу прибув до Швеції для двосторонніх переговорів та участі у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО у Гельсінгборзі.

Під час зустрічі зі шведською міністеркою Сибіга порушив питання просування України до членства в ЄС.

"Я отримав чітке підтвердження, що Швеція підтримує відкриття першого переговорного кластера вже у травні та решти п’яти – у червні", – повідомив міністр.

Сторони також приділили увагу шляху до справедливого миру в Україні та необхідності подальшого санкційного тиску на Росію, зокрема проти її "тіньового флоту".

У ході переговорів міністри обговорили оборонну співпрацю України та Швеції, зокрема потенційне постачання шведських винищувачів Gripen. Також йшлося про програму PURL, за якою європейські союзники закуповують американську зброю для Києва.

Нагадаємо, в Офісі президента України вважають реальним відкриття перших переговорних кластерів з ЄС найближчим часом і не бачать реальних перепон для цього.

За словами заступника керівника ОП Ігоря Жовкви, Угорщина і Словаччина, як і Чехія, не блокуватимуть запуск переговорів з ЄС.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що надання угорській меншині в Україні прав, які мають меншини в інших країнах Євросоюзу, є необхідною умовою для отримання згоди Будапешта на відкриття першого кластера у передвступних переговорах ЄС з Києвом.

20 травня глава МЗС Угорщини Аніта Орбан, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і віцепрем’єр Тарас Качка відкрили консультації експертного рівня між Києвом і Будапештом щодо прав нацменшин.