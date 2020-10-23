Коронавірус у Нідерландах: 10 тисяч випадків за добу, хворих знову відправляють до Німеччини

Органи охорони здоров'я Нідерландів повідомили про 10 007 нових випадків коронавірусу за добу, це на 726 більше, ніж було днем раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал NOS.

Кількість інфекцій у Нідерландах різко зростає протягом декількох днів. Однак це не обов'язково означає, що вірус поширюється швидше. Однією з причин може бути те, що проводиться більше тестів, які виявляють більше інфекцій.

Чи так це цього тижня, стане зрозуміло у вівторок: національний інститут охорони здоров'я лише раз на тиждень повідомляє, який відсоток зданих тестів є позитивним.

248 нових хворих потрапили до лікарні, це на 10 більше, ніж учора. В реанімацію потрапили 43 нових пацієнти, що 13 менше, ніж учора.

Загалом у лікарнях перебувають 2073 людини з коронавірусом, 472 з них - у реанімації. За останню добу Більше хворих на коронавірус було прийнято, ніж виписано.

Також повідомляється про 47 померлих. За останні сім днів реєструвалося в середньому 37 смертей на день проти 24 смертей на день тижнем раніше.

Агентство Reuters повідомило, що Нідерланди знову почали перевезення пацієнтів з коронавірусом до Німеччини.

Лікарня Флево в місті Альмере заявила, що перевезе двох своїх пацієнтів інтенсивної терапії на вертольоті до лікарні в Мюнстері, приблизно в 65 км на схід від голландсько-німецького кордону.

Під час першої хвилі в березні та квітні десятки голландських пацієнтів були перевезені до Німеччини, де потужність інтенсивної терапії значно більша, ніж у Нідерландах.

Нідерландська лікарняна асоціація LCPS заявила, що очікує перевезення ще чотирьох пацієнтів до Німеччини протягом вихідних.

Нідерланди - друга країна в Європі за темпами поширення коронавірусу після Чехії, яка цього тижня оголосила локдаун.