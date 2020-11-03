Германия приняла первых коронабольных из Бельгии, которым не хватило места в больницах
В Германию впервые перевезли вертолетом трех коронавирусных больных из Бельгии, которым из-за загруженности реанимаций не хватило места.
Об этом сообщил посол Германии в Бельгии Мартин Котхаус, пишет "Европейская правда".
Пациентов транспортировали вертолетом из провинции Льеж в Мюнстер и Бонн сегодня, 3 ноября. Перед этим одного пациента отправили в Германию на "скорой".
Aujourd‘hui, trois premiers transferts par hélicoptère de patients #Covid19 de #Belgique #Liège vers #Münster et #Bonn! #EUSolidarity et amitié 🇧🇪belgo-🇩🇪allemande active. Merci à: @landnrw, @UK_Muenster et @UniklinikBonn. Prompt rétablissement aux patients! #StrongerTogether pic.twitter.com/dqm4J255xU— Botschafter Martin Kotthaus (@DBoBruessel) November 3, 2020
Как сообщает бельгийское издание Le Soir, за последние 10 дней уже многих больных из этого региона пришлось везти в другие из-за загруженности больниц.
По словам Пьера Жие, медицинского директора университетского госпитального центра Льежа, среди пациентов, попадающих в реанимации, преобладают люди почтенного возраста, но и более молодых стало больше по сравнению с первой волной эпидемии.
Последние семь дней в Бельгии регистрировали в среднем по 15 000 новых заражений, из них больше приходится на Льеж, Брюссель и провинцию Эно.
Напомним, в конце октября Германия вновь начала принимать больных коронавирусом из Нидерландов.