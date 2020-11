Германия приняла первых коронабольных из Бельгии, которым не хватило места в больницах

В Германию впервые перевезли вертолетом трех коронавирусных больных из Бельгии, которым из-за загруженности реанимаций не хватило места.

Об этом сообщил посол Германии в Бельгии Мартин Котхаус, пишет "Европейская правда".

Пациентов транспортировали вертолетом из провинции Льеж в Мюнстер и Бонн сегодня, 3 ноября. Перед этим одного пациента отправили в Германию на "скорой".

Aujourd‘hui, trois premiers transferts par hélicoptère de patients #Covid19 de #Belgique #Liège vers #Münster et #Bonn! #EUSolidarity et amitié 🇧🇪belgo-🇩🇪allemande active. Merci à: @landnrw, @UK_Muenster et @UniklinikBonn. Prompt rétablissement aux patients! #StrongerTogether pic.twitter.com/dqm4J255xU