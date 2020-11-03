Кількість постраждалих від теракту у Відні зросла до 22, затриманих вже 14

Кількість поранених внаслідок теракту у Відні напередодні зросла до 22; за підозрою у причетності до нападу затримали вже 14 осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier, про це заявив міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер вдень 3 листопада.

За його словами, внаслідок теракту отримали поранення й госпіталізовані 22 осіб, у тому числі один правоохоронець.

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Згодом мер Відня деталізував, що 10 постраждалих вже виписали з лікарні. Троє з госпіталізованих - у критичному стані.

Поліція здійснила вже 18 обшуків у Відні та Нижній Австрії і затримала загалом 14 осіб за підозрою у причетності до нападу, оскільки вони були близькими знайомими екстреміста. У будинку нападника виявили боєприпаси.

Міністр зазначив також, що є "дуже чіткі вказівки" на те, що нападник був близьким до "Ісламської держави". Карл Нехаммер повідомив також, що у нього було подвійне громадянство - Австрії та Північної Македонії.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Cпершу повідомляли про 17 поранених.

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Екстремістом виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.