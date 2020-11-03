Число пострадавших от теракта в Вене выросло до 22, задержанных уже 14

Число раненых в результате теракта в Вене накануне выросло до 22; по подозрению в причастности к нападению задержали уже 14 человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kurier, об этом заявил министр внутренних дел Карл Нехаммер днем ​​3 ноября.

По его словам, в результате теракта получили ранения и госпитализированы 22 человек, в том числе один полицейский.

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Впоследствии мэр Вены детализировал, что 10 пострадавших уже выписали из больницы. Трое из госпитализированных - в критическом состоянии.

Полиция провела уже 18 обысков в Вене и Нижней Австрии и задержала в общей сложности 14 человек по подозрению в причастности к нападению, поскольку они были близкими знакомыми экстремиста. В доме нападающего обнаружили боеприпасы.

Министр отметил также, что есть "очень четкие указания" на то, что нападавший был близок к "Исламскому государству". Карл Нехаммер сообщил также, что у него было двойное гражданство - Австрии и Северной Македонии.

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.

Правоохранители застрелили одного злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Нападавшим оказался 20-летний Фейзулай Куйтим, ранее судимый в Австрии за участие в деятельности террористической организации.