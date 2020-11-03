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Північна Македонія: троє причетних до терактів у Відні мають подвійне громадянство

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:15

Троє осіб, причетних до нічного теракту у Відні, в результаті якого загинули четверо людей, мають подвійне австрійське та північно-македонське громадянство.

Про це заявило міністерство внутрішніх справ Північної Македонії у вівторок, повідомляє "Європейська правда". 

Усі троє народилися в Австрії, повідомило міністерство, назвавши трьох лише ініціалами.

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"Сьогодні, 3 листопада 2020 року, австрійська поліція через Європол подала до міністерства внутрішніх справ запит щодо співпраці та інформації про теракт, що стався вчора ввечері у Відні. Зі списку австрійської поліції, який був переданий декільком поліціям, включаючи нашу, було встановлено, що троє людей, окрім австрійського мають також громадянство Республіки Північна Македонія", - сказано у заяві, оприлюдненій на сайті міністерства. 

Раніше в МВС Австрії заявили, що у віденського стрільця було подвійне громадянство - Австрії та Північної Македонії.  Також є підстави вважати, що нападник був близьким до "Ісламської держави".

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Екстремістом виявився 20-річний Фейзулай Куйтім, раніше засуджений в Австрії за участь в діяльності терористичної організації.

За підозрою у причетності до нападу затримали вже 14 осіб.

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Австрія тероризм Північна Македонія
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