Северная Македония: трое причастных к терактам в Вене имеют двойное гражданство

Три человека, причастных к ночному теракту в Вене, в результате которого погибли четыре человека, имеют двойное австрийское и северо-македонское гражданство.

Об этом заявило министерство внутренних дел Северной Македонии во вторник, сообщает "Европейская правда".

Все трое родились в Австрии, сообщило министерство, назвав трех только инициалами.

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"Сегодня, 3 ноября 2020 года, австрийская полиция через Европол подала в министерство внутренних дел запрос о сотрудничестве и информации о теракте, который произошел вчера вечером в Вене. Из списка австрийской полиции, который был передан нескольким полициям, включая нашу, было установлено, что три человека кроме австрийского имеют также гражданство Республики Северная Македония", - говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства.

Ранее в МВД Австрии заявили, что у венского стрелка было двойное гражданство - Австрии и Северной Македонии. Также есть основания полагать, что нападающий был близок к "Исламскому государству".

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин.

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Экстремистом оказался 20-летний Фейзулай Кайт, ранее судимый в Австрии за участие в деятельности террористической организации.

По подозрению в причастности к нападению задержали уже 14 человек.