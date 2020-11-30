Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія відкликала рішення про оголошення посла Чорногорії персоною нон-грата, яке було ухвалене у відповідь на таке саме рішення Чорногорії по відношенню до посла Сербії.

В неділю ввечері про це повідомила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Вона заявила, що президент Александар Вучич запропонував зробити такий крок, заявивши, що дипломатичні конвенції важливі, але важливіше життя і дружба з Чорногорією.

"Ми також проконсультувалися з представниками сербського народу в Чорногорії, які підтримали це рішення", - зазначила прем'єр-міністр.

Сербія відкликала рішення про висилку посла в односторонньому порядку.

Єврокомісар з політики сусідства і переговорів про розширення Олівер Варгеї привітав рішення Сербії і закликав Чорногорію зробити те ж саме, повідомляє RTCG.

Його заклик вже викликав обурення серед чорногорських дипломатів. Зокрема, посол Чорногорії у Ватикані Міодраг Влахович висловив у зв’язку з заявою Варгеї сумнів у об’єктивності політики ЄС щодо Західних Балкан.

Раніше стало відомо, що Чорногорія оголосила посла Сербії персоною нон-грата через його заяву про рішення 100-річної давнини про приєднання Чорногорії до Сербії; Сербія у відповідь вислала посла Чорногорії.