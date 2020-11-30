Прем'єр Хорватії самоізолювався після позитивного тесту на коронавірус у дружини

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович ізолювався на 10 днів після того, як його дружина отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Прем'єр-міністр Пленкович пройшов тест в суботу, і результат негативний. Йому було наказано залишатися вдома в ізоляції протягом наступних 10 днів. Він продовжить виконувати свої обов'язки з дому", - повідомив представник уряду.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, в Хорватії зараз спостерігається велика кількість випадків коронавірусу: 999,2 випадку на 100 000 осіб за останні два тижні - друга за величиною концентрація в ЄС після Люксембургу.

З початку пандемії в Хорватії зареєстровано 123 693 випадки захворювання і 1655 смертей, повідомив в суботу Інститут громадської охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, 25 листопада Хорватія зареєструвала рекордну кількість щоденних випадків інфікування - 3603, уряд країни розглядає додаткові заходи, щоб спробувати зупинити спалах захворювання.