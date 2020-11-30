Премьер Хорватии изолировался после положительного теста на коронавирус у жены

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пошел на самоизоляцию на 10 дней после того, как его жена получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Премьер-министр Пленкович прошел тест в субботу, результат отрицательный. Ему было приказано оставаться дома в изоляции в течение следующих 10 дней. Он продолжит исполнять свои обязанности из дома", - сообщил пресс-секретарь правительства.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Хорватии сейчас наблюдается большое количество случаев коронавируса: 999,2 случая на 100 000 человек за последние две недели - вторая по величине концентрация в ЕС после Люксембурга.

С начала пандемии в Хорватии зарегистрировано 123 693 случая заболевания и 1655 смертей, сообщил в субботу Институт общественного здравоохранения страны.

Напомним, 25 ноября Хорватия зарегистрировала рекордное количество ежедневных случаев инфицирования - 3603, правительство страны рассматривает дополнительные меры, чтобы попытаться остановить вспышку заболевания.