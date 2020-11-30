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У Дніпрі відкрили регіональний офіс євроінтеграції

Понеділок, 30 листопада 2020, 10:49

У місті Дніпро в понеділок відкрився регіональний офіс євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Представництво ЄС в Україні.

"ЄС вітає відкриття Офісу європейської інтеграції у Дніпрі й з нетерпінням очікує більш тісного співробітництва із регіоном. Представництво ЄС в Україні прагне бачити, як переваги євроінтеграції можуть бути найкращим чином використані в регіонах України", - йдеться у повідомленні представництва у Twitter.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявляла, що бажання відкрити такий офіс висловила Луганська область.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні відбулось відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції.

21 жовтня уряд схвалив розпорядження, яким дає старт створенню нових регіональних офісів з євроінтеграції у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

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