У Дніпрі відкрили регіональний офіс євроінтеграції

У місті Дніпро в понеділок відкрився регіональний офіс євроінтеграції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Представництво ЄС в Україні.

"ЄС вітає відкриття Офісу європейської інтеграції у Дніпрі й з нетерпінням очікує більш тісного співробітництва із регіоном. Представництво ЄС в Україні прагне бачити, як переваги євроінтеграції можуть бути найкращим чином використані в регіонах України", - йдеться у повідомленні представництва у Twitter.

🇪🇺EU welcomes the opening of the European Integration Office in Dnipro and is looking forward to closer cooperation with the region. @EUDelegationUA wants see how the benefits of the European integration can better be used in Ukraine's regions. pic.twitter.com/jTr23lwgNI — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 30, 2020

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявляла, що бажання відкрити такий офіс висловила Луганська область.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні відбулось відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції.

21 жовтня уряд схвалив розпорядження, яким дає старт створенню нових регіональних офісів з євроінтеграції у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.