Офіси євроінтеграції відкриються ще у трьох областях України

Уряд схвалив розпорядження, яким дає старт створенню нових регіональних офісів з євроінтеграції у Дніпропетровській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Кабміну.

Координатором проєкту призначено віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

"Уряд робить фокус на децентралізації євроінтеграції, щоб кожен міг скористатися перевагами зближення України з ЄС та отримувати більше інформації про євроінтеграцію України у своєму регіоні. Місцеві офіси працюватимуть як інформаційно-координаційні хаби, де буде налагоджена більш тісна співпраця між місцевими органами влади, громадянами та бізнесом", – сказала Стефанішина.

Серед іншого регіональні офіси з євроінтеграції працюватимуть над культурними та освітніми проєктами; поширенням знань про європейський курс України серед школярів та студентів; допомагатимуть місцевому бізнесу для виходу на європейські ринки; налагоджуватимуть комунікацію з іноземними інвесторами для залучення інвестицій у регіони.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні відбулось відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції.