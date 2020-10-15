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В Україні відкрили перший регіональний офіс євроінтеграції

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В Україні відкрили перший регіональний офіс євроінтеграції

Четвер, 15 жовтня 2020, 10:46

У Херсоні в четвер, 15 жовтня, відбулось відкриття першого в Україні регіонального офісу євроінтеграції. 

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда". 

"Відкрили у Херсоні перший регіональний офіс євроінтеграції. Це гарний старт і приклад для децентралізації процесів інтеграції України до ЄС", - заявила Стефанішина у своєму Twitter.

За прикладом Херсонщини іще кілька регіонів України відкриють регіональні офіси, додала вона.

Про плани відкрити такий офіс стало відомо ще наприкінці минулого року.

В уряді заявили, що згодом подібні установи мають з’явитися в усіх регіонах. Їхня мета - роз’яснювати і поширювати євроінтеграцію в регіони.

Надалі уряд планує поширити географію євроінтеграційних офісів в Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях.

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Асоціація з ЄС Стефанішина
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