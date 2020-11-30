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В Днепре открыли региональный офис евроинтеграции

Понедельник, 30 ноября 2020, 10:49

В городе Днепр в понедельник открылся региональный офис евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило представительство ЕС в Украине.

"ЕС приветствует открытие Офиса европейской интеграции в Днепре и с нетерпением ожидает более тесного сотрудничества с регионом. Представительство ЕС в Украине хочет видеть, как преимущества евроинтеграции могут быть наилучшим образом использованы в регионах Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявляла, что желание открыть такой офис выразила Луганская область.

Напомним, 15 октября в Херсоне состоялось открытие первого в Украине регионального офиса евроинтеграции.

21 октября правительство одобрило распоряжение, которым дает старт созданию новых региональных офисов по евроинтеграции в Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областях.

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