В Днепре открыли региональный офис евроинтеграции

В городе Днепр в понедельник открылся региональный офис евроинтеграции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило представительство ЕС в Украине.

"ЕС приветствует открытие Офиса европейской интеграции в Днепре и с нетерпением ожидает более тесного сотрудничества с регионом. Представительство ЕС в Украине хочет видеть, как преимущества евроинтеграции могут быть наилучшим образом использованы в регионах Украины", - говорится в сообщении представительства в Twitter.

🇪🇺EU welcomes the opening of the European Integration Office in Dnipro and is looking forward to closer cooperation with the region. @EUDelegationUA wants see how the benefits of the European integration can better be used in Ukraine's regions. pic.twitter.com/jTr23lwgNI