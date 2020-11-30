Президент Чехії вимагає від спецслужби інформацію про шпигунів РФ у країні

Президент Чехії Мілош Земан звернувся до Служби безпеки та інформації (BIS) з приводу імен російських шпигунів, які діють на чеській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Директор BIS Міхал Куделка отримав доручення від президента Земана цієї осені.

Президент попросив спецслужбу надати йому три види інформації. По-перше, інформація про вплив та інфільтраційні операції російських спецслужб, що загрожують інтересам Чехії. По-друге, інформація про те, які конкретно російські розвідники працюють в Чехії, які чехи з ними співпрацюють, яку інформацію вони їм передають і як ця співпраця виглядає. Третій напрямок, на який спрямований запит президента, - це інформація про передбачуване відмивання грошей російською організованою злочинністю, на що вказують документи, що просочилися з управління США по боротьбі з фінансовими злочинами.

Парламентський комітет з контролю за BIS також знає про це завдання, і, ймовірно, займеться цим питанням наступного тижня. Наразі Куделка хоче отримати заяву комітету про те, чи має президент право на запитану інформацію.

Як зазначається, зазвичай президент, уряд або парламентський комітет не запитують у контррозвідки настільки детальну і чутливу інформацію. "Я ніколи не чув про подібне обурливе прохання за всі мої 30 років роботи зі спецслужбами", - сказав Петр Земан, експерт з безпеки і колишній директор цивільної розвідки (UZSI).

Він вважає, що якщо керівництво BIS виконає прохання президента, то служба буде повністю виключена з міжнародного співтовариства безпеки, а секретна служба буде виведена з ладу на довгі роки.