Президент Чехии требует от спецслужбы информации о шпионах РФ в стране

Президент Чехии Милош Земан обратился в Службу безопасности и информации (BIS) по поводу имен российских шпионов, действующих на чешской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Директор BIS Михал Куделка получил поручение от президента Земана этой осенью.

Президент попросил спецслужбу предоставить ему три вида информации. Во-первых, информацию о влиянии и инфильтрационных операциях российских спецслужб, которые угрожают интересам Чехии. Во-вторых, информацию о том, какие конкретно российские разведчики работают в Чехии, кто из чехов с ними сотрудничают, какую информацию они им передают и как это сотрудничество выглядит. Третье направление, на которое направлен запрос президента, - это информация о предполагаемом отмывании денег российской организованной преступностью, на что указывают документы, просочившиеся из управления США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Парламентский комитет по контролю за BIS также знает об этой задаче, и, вероятно, займется этим вопросом на следующей неделе. Сейчас Куделка хочет получить заявление комитета о том, имеет ли президент право на запрошенную информацию.

Как отмечается, обычно президент, правительство или парламентский комитет не запрашивают у контрразведки столь подробную и чувствительную информацию. "Я никогда не слышал о подобной возмутительной просьбе за все мои 30 лет работы со спецслужбами", - сказал Петр Земан, эксперт по безопасности и бывший директор гражданской разведки (UZSI).

Он считает, что если руководство BIS выполнит просьбу президента, то служба будет полностью исключена из международного сообщества безопасности, а секретная служба будет выведена из строя на долгие годы.