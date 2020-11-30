Посол ЄС закликав зберігати режим тиші на Донбасі

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав до дотримання режиму тиші на Донбасі, що більше жодне життя не було втрачене.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене", - написав Маасікас у Twitter.

Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене. ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод. pic.twitter.com/1IrLy9VLjr — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 30, 2020

Посол ЄС нагадав, ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, у місті Дніпро в понеділок відкрився регіональний офіс євроінтеграції.