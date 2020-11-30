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Посол ЄС закликав зберігати режим тиші на Донбасі

Понеділок, 30 листопада 2020, 11:55

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав до дотримання режиму тиші на Донбасі, що більше жодне життя не було втрачене.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Відвідав Алею Героїв у Дніпрі й вшанував пам'ять полеглих за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Слід берегти режим тиші, щоб більше жодне життя не було втрачене", - написав Маасікас у Twitter.

Посол ЄС нагадав, ЄС засуджує агресію Росії проти України і закликає до виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, у місті Дніпро в понеділок відкрився регіональний офіс євроінтеграції.

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